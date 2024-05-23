Три главных вызова на рынке подержанных автомобилей.

На российском рынке автомобилей с пробегом наблюдается значительное превосходство по числу продаж по сравнению с новыми авто. По данным агентства «АВТОСТАТ», за первые 4 месяца 2024 года было приобретено 1,74 млн подержанных машин, в то время как количество новых автомобилей оказалось в 3,7 раза меньше. В условиях экономического кризиса именно рынок подержанных машин поддерживает дилерский бизнес на плаву.

Однако в этом сегменте существует целый ряд проблем, которые замедляют его развитие. Антон Ганжа, руководитель автомобильной экосистемы Pango Cars, выделил три основные задачи, с которыми сталкиваются участники рынка подержанных автомобилей. Первая из них – отсутствие стандартных процессов и низкое качество обслуживания по сравнению с сегментом новых машин, где давно сформировались четкие стандарты обслуживания.

Вторую проблему представляют неконтролируемые сделки между физическими лицами, которые составляют значительную часть рынка поддержанных автомобилей. Данный сегмент вторичного рынка остается практически неохваченным контролем, что приводит к отсутствию детализации по сделкам и лишает покупателей доступа к финансовым услугам, таким как кредитование и страхование.

Третьей ключевой задачей является изменение модели заработка дилеров. В условиях увеличивающейся конкуренции рентабельность сегмента автомобилей с пробегом будет снижаться, поэтому для выживания необходимо адаптироваться к новым условиям, акцентируя внимание на предоставлении новых сервисов и оптимизации бизнес-процессов. Подобная трансформация уже имела место на рынке новых автомобилей в период с 2012 по 2016 год.

Обсуждение задач и перспектив развития вторичного рынка автомобилей запланировано на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2024. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», который пройдет 20 июня в Москве под эгидой агентства "АВТОСТАТ".