Что ожидает автомобилистов в мае 2025 года: основные изменения и нововведения.

В последний весенний месяц автовладельцев ожидают некоторые изменения, связанные с ввозом автомобилей из Армении. До 2 мая 2025 года ряд автомобилей сохраняли статус иностранных товаров. Однако с 1 января 2023 года автомобили, оформленные в Армении после 10 октября 2014 года, получили статус товаров ЕАЭС, что позволило снять ограничения по их использованию и распоряжению.

С 8 мая вступит в силу Приказ Минпромторга № 4611, который предусматривает сокращение списка товаров, разрешенных для параллельного импорта. Например, теперь нельзя будет ввозить в Россию некоторые комплектующие для автомобилей Kia и Hyundai, такие как трубы из пластмассы, зеркала стеклянные и ряд других деталей.

Кроме того, 31 мая истекает срок, когда разрешено использование зимних шин. Владельцам автомобилей необходимо до этой даты заменить зимние шины на летние или всесезонные, иначе им грозит штраф в размере 500 рублей по законодательству РФ.

Также обсуждается новая система расчета утильсбора для автомобилей из ЕАЭС, которая должна была начать действовать с 1 мая. Однако до сих пор этот документ не был подписан, и его вступление в силу отложено.