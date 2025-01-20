Авто с пробегом в России за 600 тысяч рублей: варианты для рассмотрения

Портал Drom представил список автомобилей, которые можно купить за 600 000 рублей. Среди них - компактвэн Toyota Sienta 2010 года с передним приводом и 1,5-литровым 110-сильным мотором, работающим в паре с вариатором.

Один из вариантов - Honda CR-V, но за указанную сумму выбор будет ограничен. За 600 000 рублей можно приобрести кроссовер 2001 года с пробегом около 380 000 километров, который, скорее всего, потребует дополнительных вложений из-за коррозии.

В список также попал Suzuki SX4 первого поколения - полноприводный автомобиль с АКПП и надежным силовым агрегатом, но стоимость этой модели превышает 600 000 рублей. Считается, что более оптимальные предложения начинаются от 800 000 рублей.

Среди рассматриваемых вариантов также Ford Focus второго поколения и Ford Fusion. Для поклонников французского автопрома вариантом может стать Citroen C4, собранный ранее в Калуге. Автомобили 2013 и 2014 года продаются за 600-800 тысяч рублей, но есть и более дешевые предложения с незначительными повреждениями.

Фото: Carsweek.ru

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