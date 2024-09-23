Как искусственный интеллект изменит вождение в ближайшем будущем

Новое поколение передовых систем мониторинга водителя уже на подходе и обещает поразить своими функциями. Израильская компания Cipia разработала уникальную технологию, способную осуществлять сканирование салона автомобиля и автоматически настраиваться под каждого пассажира.

Фото: Carsweek.ru

Эта инновационная система способна определить, когда вы забыли свои очки, а также автоматически подстраивать зеркала в зависимости от положения вашей головы.

Системы мониторинга водителя уже используются почти два десятилетия. Они обычно используются для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с отвлечением водителя или усталостью за рулем. Однако, новое поколение этих систем собирается внести революционные изменения в наше повседневное вождение.

Издания со всего Запада связались со специалистом Талем Кшиповым из компании Cipia через Zoom, чтобы узнать больше о камере и технологии на основе искусственного интеллекта. Они говорили о возможности упростить и обезопасить нашу жизнь за рулем, а также о том, что система сможет замечать наши ошибки.

Следующее поколение систем мониторинга водителя сможет предоставить более подробную информацию о водителе, нежели текущие версии. Однако, одним из ключевых отличий новых систем будет способность сканировать весь салон автомобиля и отслеживать действия других пассажиров.

Cipia уже разработала системы для нескольких автопроизводителей, однако по юридическим причинам не может раскрывать имена клиентов до официального заявления производителей об этой технологии. Они обещают запустить системы к концу текущего года, сообщив, что среди клиентов компании есть производители из США, Китая и других стран.

Следующие шесть способов, которыми новое поколение систем мониторинга водителя изменит нашу жизнь за рулем:

Персонализация настроек автомобиля;

2. Определение местоположения ваших очков;

3. Автоматическая настройка зеркал;

4. Контроль за ношением ремней безопасности, курением и использованием смартфонов;

5. Мониторинг всех пассажиров в автомобиле;

6. Возможность совершать предзаказы ужина прямо из сиденья водителя.

Недавно наше издание писало обеспокоенность о том, как сделать дороги безопаснее в современном мире. Данные показывают, что безопасность на дорогах требует повышенного внимания, и статистика показывает увеличение аварий, как сообщает портал carscoops.com.