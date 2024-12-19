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Подарите вашему автомобилю новогодний облик, не нарушая ПДД

При желании автомобиль можно украсить снаружи. Согласно информации портала 32CARS.RU, для создания праздничного настроения можно использовать декор в виде оленьих рогов и других новогодних атрибутов.
РедакцияР
Редакция
19.12.2024, 11:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Главное условие - украшения не должны закрывать элементы светотехники, зеркала и номерные знаки. Важно помнить, что во время движения такой декор может оторваться, что представляет прямую угрозу безопасности на дороге. Если оторванная часть украшения станет причиной ДТП, ответственность будет лежать на владельце автомобиля.

Если вы решили украсить салон авто, убедитесь, что все шары или гирлянды надежно закреплены и не мешают обзору. Особое внимание следует уделить гирляндам и дополнительным источникам света, так как ПДД запрещают использование несертифицированных светящихся элементов.

Лишний мигающий свет может отвлечь других водителей и стать причиной аварийных ситуаций. За нарушение этого правила возможно выписывание штрафа в размере от 500 рублей.

Фото: Carsweek.ru

 

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