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Как трем подросткам удавалось угонять 35 машин за пару недель

Угон автомобилей в Штате Джорджия: за волной преступлений стоят не маньяки, а подростки. Полиция арестовала троих, предъявив 136 уголовных обвинений. Какие преступления им грозят? Источник: carscoops.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.06.2025, 08:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В последнее время количество угонов автомобилей в штате Джорджия, США, стремительно возросло, заставив местных жителей беспокоиться и полицию работать на износ. С начала марта текущего года правоохранительные органы получили более 35 сообщений о различных случаях угона.

Начало расследования казалось загадочным, и местные жители надеялись, что дело рук опасного преступника, ловко скрывающегося от правосудия. Однако оказалось, что под подозрение попали трое подростков в возрасте 14 и 15 лет.

Полиция округа Трауп объявила об аресте подростков, одному из которых 15 лет, а двум другим по 14 лет. Всего на них было предъявлено 52 обвинения в серьезных преступлениях, включая угон автомобилей, кражи и нарушения, связанные с огнестрельным оружием.

Местные власти активно сотрудничали со специальной службой TCSO в ходе расследования и выдвинули свои обвинения против подростков. По информации полицейского управления Хогансвилля, обвинения подросткам предъявлены в общей сложности 84 уголовных пункта. Таким образом, общее количество обвинений составило 136, что в среднем приходится по 45,3 обвинения на каждого подростка.

Недавно на страницах издания мы рассказывали о четырех моделях автомобилей, которые оказались наиболее подвержены риску угона.

Источник: carscoops

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