Инопланетяне в восторге от советских автомобилей: какие модели завоевали мир

Ни российские, ни советские автолюбители не были в восторге от отечественных автомобилей. Этот факт не помешал машинам, произведенным в СССР, хорошо продаваться за границей.

Сейчас в это может быть трудно поверить, но "Жигули", "Москвичи" и "Волги" пользовались популярностью в Ираке, Вьетнаме, Афганистане, а также в Европе и Африке. В частности, "Москвич-408" стал самым продаваемым автомобилем в Финляндии в конце 1960-х годов.

В 1964 году в Бельгии было создано предприятие Scaldia-Volga, которое занималось выпуском "Москвичей" и "Волг" для европейцев. За шесть лет было продано более 80 тысяч автомобилей.

В 1959 году Никита Хрущев намеревался покорить американский рынок и отправил советские «Волгу», ЗИЛ и «Чайку» на выставку в Нью-Йорк. Амбициозные планы реализовать не получилось, так как США не хотели заключать контракт с СССР.

Вполне вероятно, что популярность советских машин объяснялась их дешевизной. Если сравнивать с местными аналогами, то отечественные автомобили стоили значительно дешевле. В частности, ВАЗ-2101 стоил на 330 франков меньше, чем аналогичная модель FIAT, а ЗАЗ-965Э в Бельгии можно было приобрести почти в пять раз дешевле BMW 2002.

Цены занижались намеренно: СССР стремился всеми возможными способами занять нишу на зарубежном рынке. К тому же по качеству советские автомобили заметно уступали местным конкурентам. Поделилась "Русская семёрка".

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Фото: reuters.com