Как наблюдать за вторыми тестами в Бахрейне

Предсезонные тесты Формулы 1 в Бахрейне пройдут с 18 по 20 февраля. Прямые трансляции и онлайн-тайминги доступны на официальных платформах.
Демид Поршнев
16.02.2026, 15:32·1 мин
Фото: F1news.ru

С 18 по 20 февраля в Бахрейне пройдут официальные предсезонные тесты Формулы 1. На этот раз поклонники автоспорта смогут наблюдать за ходом всех заездов в прямом эфире — трансляция будет доступна полностью.

Сессии тестов пройдут в течение трёх дней. Каждый день мероприятия начнётся в 10:00 и завершится в 19:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Организаторы предусмотрели перерыв, который будет длиться с 14:00 до 15:00.

Все три дня тестов зрители смогут смотреть в прямом эфире благодаря официальным вещателям Формулы 1. В их числе — британский телеканал Sky Sports F1. Кроме того, на официальном сайте Формулы 1 будет открыт доступ к таймингу, где можно следить за результатами кругов в реальном времени.

Оперативные новости и подробности о ходе тестов также будут публиковаться в ленте F1News.ru. Ресурс обещает информировать о ключевых событиях на трассе и публиковать мнения гонщиков и представителей команд по итогам каждого дня.

