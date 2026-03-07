Покупка автомобилей российскими женщинами: итоги опроса к 8 Марта

Аналитическое агентство «Автостат» представило результаты тематического исследования, приуроченного к Международному женскому дню. Опрос затронул вопрос приобретения автомобилей женщинами в России и собрал мнения более 300 автолюбительниц.

Согласно полученным данным, большинство участниц опроса приобрели свои автомобили самостоятельно. На вопрос о способе покупки 71,5% женщин ответили, что заработали и купили машину без чьей-либо поддержки.

В то же время существенная часть автоледи получила автомобиль в подарок. Так, этот вариант выбрали 24,7% опрошенных. В рамках этой группы 14% сообщили, что получили автомобиль в подарок от мужчины, а еще 10,5% — от родителей. Остальные способы приобретения, такие как совместная покупка с супругом или подарок от сына, в совокупности набрали менее 4%.

Одновременно с этим на рынке готовятся к возможным изменениям. С 1 апреля 2026 года в России может начать действовать постановление, приравнивающее частный ввоз транспортных средств из стран ЕАЭС к коммерческому. Если документ вступит в силу, россияне потеряют возможность закупать автомобили в странах ЕАЭС с низкими пошлинами. Ведущие игроки рынка прогнозируют рост цен на BMW, Mercedes-Benz и другие популярные иностранные марки на 25-40%.

Также отмечается, что подорожание не обойдет стороной и другие востребованные иномарки. В частности, кроссовер Geely Monjaro может подорожать с 4,2 млн рублей до 5,2 млн рублей, а стоимость гибридной модели Lynk & Co 900 предположительно увеличится на 1,4 млн — до 8 млн рублей.

Материал подготовил Иван Бахарев.