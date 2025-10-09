Как россияне ищут автомобили онлайн: регионы, фильтры и параметры выбора

Эксперты «Авито Авто» провели исследование, чтобы выяснить, как россияне выбирают автомобили в интернете и по каким критериям фильтруют объявления. Аналитики обратили внимание на то, что почти треть потенциальных покупателей готовы отправиться за машиной в другой город, а более половины пользователей заранее определяются с конкретной моделью.

По информации пресс-службы «Авито Авто», тенденция перехода к цифровым продажам укрепляется: в 2025 году 85% россиян начнут поиск автомобиля через онлайн-сервисы, а 66% обратившихся к интернету все же находят нужную машину именно там.

Данные исследования показывают, что 71% пользователей сразу отсекают ненужные варианты, выбирая автомобили определённых марок, а 57% точно знают, какую модель хотят приобрести. Еще 21% покупателей обращают внимание только на отдельное поколение выбранной модели.

Только 18% соискателей указывают ценовой диапазон, причем значительно чаще обозначают максимально допустимый бюджет — 13,5% против 4,6% тех, кто отмечает нижнюю границу стоимости. Фильтрация по другим параметрам истории автомобиля используется значительно реже: возраст машины ограничивают 8,2% пользователей, пробег — 4,4%, а количество прежних владельцев — 3,2% покупателей.

К техническим характеристикам россияне проявляют интерес главным образом к типу трансмиссии — этот параметр уточняют 7,5% пользователей. При этом по типу кузова и двигателя фильтрацию настраивают по 4% покупателей. Также по 3,3% пользователей выбирают авто по типу привода или объёму двигателя, а мощность указывают 1,6% соискателей.

Наиболее популярной остается стандартная сортировка предложений — её не меняют 84% пользователей. Среди тех, кто предпочитает иной способ отображения, большинство (53%) использует сортировку по цене от самой низкой, чтобы сначала увидеть наиболее выгодные предложения. Противоположный порядок, когда самые дорогие авто выводятся первыми, выбирают 9%. Кроме того, 30,4% пользователей предпочитают начинать с самых свежих объявлений.

Шесть из десяти покупателей (60%) подбирают автомобили в родном городе или в радиусе не более 100 км. Каждый третий (30,4%) расширяет зону поиска до 200 км, еще 7% рассматривают варианты, которые находятся на расстоянии до 1000 км от дома.

Среди тех, кто готов отправиться за автомобилем в другой регион, чаще других выбирают Москву и Московскую область — этот вариант отмечают 21,3% пользователей. Еще 10,6% останавливают выбор на Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Популярностью также пользуются Краснодарский край (7%), Ростовская область (3,9%), Нижегородская область (3,5%), а также Башкортостан, Самарская область и Татарстан — около 3% пользователей в каждом из этих регионов рассматривают именно такие направления.

Автор: Иван Бахарев