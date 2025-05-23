Спрос на автомобили в апреле: результаты от крупнейших дилеров

Апрель был отмечен обострением спроса на рынке автомобилей в России. Основной долей в этом росте доли участвовали корпоративные клиенты, включая фирмы каршеринга. Об этом сообщил Ренат Тюктеев, заместитель директора по продажам новых автомобилей в компании "Авилон".

Хотя розничные продажи также были в "плюсе", их темпы увеличения оказались не такими динамичными, как у корпоративного сегмента. Эксперты отмечают, что это пока не стабильное восстановление, и рынку еще далеко до полноценного оживления.

По мнению генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, несколько дней негативно повлияла аномальная погода в начале апреля, однако ее воздействие было скомпенсировано к концу месяца.

Андрей Терлюкевич объяснил, что итоги апреля объясняются несколькими факторами, включая увеличение числа рабочих дней по сравнению с мартом, сезонное влияние майских праздников, а также сохранение и даже увеличение скидок на автомобили 2024 года производства.

Еще одним стимулом для роста продаж в апреле стали более привлекательные условия покупки, которые начали предлагать многие участники рынка, стремясь избавиться от излишков товарных запасов. Этот фактор, вместе с улучшением перспектив возврата ранее покинутых брендов и более благоприятным внешним фоном, сыграл ключевую роль в увеличении продаж, считает Роман Слуцкий, генеральный директор ГК "Аларм-Моторс".

Однако, Андрей Ольховский, генеральный директор ГК "Автодом", отметил, что несмотря на некоторый рост продаж в апреле, их показатели все еще далеки от прошлогодних. Он заключил, что перспектив для дальнейшего развития не так уж и много.

По данным статистики, в апреле было продано 102 107 новых легковых автомобилей. Это на 25,5% меньше, чем в апреле годом ранее, но на 27,9% выше, чем в предыдущем месяце. Самыми популярными на российском рынке остаются автомобили отечественного производства LADA, доля которых составила почти 28% от общего числа продаж, что составило 28 486 машин (-32,6%).

Автор: Иван Бахарев