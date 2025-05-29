Ремонт автомобиля возле дома может привести к штрафу в 20 тысяч – предостерег сотрудник ГИБДД.

Владельцы автомобилей все чаще предпринимают попытки сэкономить на ремонте, выполняя некоторые работы самостоятельно. Обычно это замена фильтров, свечей зажигания, тормозных колодок. Однако стоит помнить, что ремонтные процессы необходимо проводить в соответствующем месте, ведь некорректные действия могут привести к штрафам.

Важно отметить, что запрещено проведение моек и технического обслуживания автомобилей на территории многоэтажных жилых домов. Это считается нарушением экологических норм и может послужить основанием для обращения жителей к правоохранительным органам.

В Российской Федерации допускается производить ремонтные работы над автомобилем в гаражах, автосервисах и на промышленных площадках. Проведение манипуляций, таких как замена масла, на общественной территории может повлечь за собой штраф согласно статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях. Размер штрафа для владельца автомобиля может составить от 500 до 1000 рублей.

Если в результате ремонта автомобиля произошло загрязнение территории, сумма штрафа может возрасти до 3-5 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф в размере 10-20 тысяч рублей, утверждает портал naavtotrasse.ru.

Важно помнить, что запрещено не только осуществлять ремонтные работы, но и ставить автомобиль на детской площадке. Нарушителям, в частности гражданам, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что камеры смогут фиксировать нарушения и штрафовать водителей за отсутствие обязательного автострахования ОСАГО.

Фото: unsplash.com.