Как увеличить срок службы двигателя и уберечь его от неисправностей: три совета от «АвтоВАЗа»

Владельцы автомобилей, особенно те, чьи машины преодолели значительный километраж, нередко задумываются о том, как продлить срок службы двигателя — наиболее дорогостоящего узла в автомобиле. Официальный канал «АвтоВАЗа» на платформе Дзен опубликовал рекомендации по этому поводу.

Как отмечают представители компании, обширная информация по этому вопросу обычно содержится в руководстве по эксплуатации каждой машины. Тем не менее, специалисты выделяют несколько основных советов, которые помогут увеличить ресурс двигателя.

Первое правило — это аккуратная обкатка нового автомобиля. Следует строго придерживаться всех предписаний по ограничению нагрузок на мотор до того момента, пока пробег не достигнет отметки в 2000 километров.

«Конечно, двигатель не разрушится моментально, если игнорировать рекомендованные ограничения на первых километрах пробега, но с высокой вероятностью его ресурс будет значительно снижен», — предупредили в «АвтоВАЗе».

Второе правило связано с необходимостью прогрева двигателя перед поездкой. По рекомендации «АвтоВАЗа», минимальная продолжительность прогрева должна составлять 30 секунд. Этого времени достаточно, чтобы подготовить автомобиль к движению — очистить стекла от снега, включить системы обогрева и сосредоточиться на предстоящей дороге.

Третье важное правило касается выбора качественных расходных материалов. Эксперты советуют внимательно относиться к подбору бензина, моторного масла и других технических жидкостей. При этом выбирать заправку исключительно по критерию низкой цены топлива не рекомендуется, подчёркивают в компании.

Ранее специалисты Волжского автозавода также делились информацией о том, как долго может прослужить двигатель автомобиля LADA и как на его ресурс влияет выбор топлива на автозаправочных станциях.

Автор материала: Иван Бахарев