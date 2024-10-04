Сентябрьский автомобильный рынок: самые популярные модели у россиян.

В последний месяц лета 2024 года российские граждане стали активнее покупать новые легковые автомобили. Количество таких машин увеличилось на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 150 879 единиц. Один из основных игроков на авторынке страны – отечественная LADA – удерживает лидирующие позиции, совершив около 23% от общего числа продаж, докладывает агентство "Автостат".

Переводя в цифры, в сентябре было продано 34 985 новых автомобилей марки LADA, что почти равно показателю прошлого года. В разрезе иностранных производителей самой популярной стала китайская марка Haval, обеспечившая себе 19 725 клиентов за отчетный месяц, благодаря своим кроссоверам и внедорожникам.

Тройку самых продаваемых автомобилей дополнила Chery с результатом в 16 205 проданных машин в России за сентябрь. Сразу за ней идут четыре китайских бренда: Geely (16 055 шт.), Changan (11 534 шт.), Omoda (4509 шт.) и Jetour (3917 шт.).

Восьмое место занимает белорусский производитель Belgee, продавший 3657 автомобилей. Также в топ-10 входят китайские бренды Exeed и Jaecoo, удостоившиеся внимания 3607 и 3027 покупателей различными моделями кроссоверов.

Список лидеров модельного рейтинга возглавляет LADA Granta, сбыт которой составил 15 939 машин первого месяца осени (-17,8%). На втором месте оказалась LADA Vesta с 10 542 проданными единицами (+64,8%), а самым популярным иностранным автомобилем в России в сентябре стал китайский Haval Jolion, завоевавший доверие 9680 покупателей (+68,8%).

Кроме того, стало известно о предстоящем значительном увеличении цен на автомобили в ближайшие месяцы. Ирина Франк, исполнительный директор компании Frank Auto, дала свой прогноз, предсказывая увеличение стоимости автомобилей, в том числе из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября.