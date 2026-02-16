Продажи автомобилей в России, Китае, США и других странах в январе 2026 года: эксперт рассказывает подробности

В январе 2026 года крупнейшие автомобильные рынки мира продемонстрировали разнонаправленные тенденции. Как сообщил автомобильный эксперт Сергей Целиков, китайский рынок автомобилей показал снижение на 19,5%, опустившись до отметки в 1,4 миллиона машин. В то же время рынки Индии и Южной Кореи выросли двузначными темпами. Россия по итогам месяца заняла 13-е место с результатом 80,6 тысячи автомобилей.

Сергей Целиков отметил, что сокращение продаж в Китае было ожидаемым и связано с уменьшением государственной поддержки автотранспорта на «новых источниках энергии» (NEV): от электромобилей на аккумуляторных батареях до подключаемых гибридов. Несмотря на существенное сокращение спроса, общий объем выпуска и реализации автомобилей в КНР уменьшился лишь на 3,2% и достиг 2,35 миллиона единиц.

Стабильная ситуация сложилась на американском рынке: в США было реализовано чуть более 1,1 миллиона легковых автомобилей вместе с пикапами. Этот показатель превысил результат января 2025 года на 0,5%.

Рынки Индии и Южной Кореи продемонстрировали самые высокие темпы роста среди лидеров. В Индии объем реализованных автомобилей увеличился на 12,6% и составил 452,6 тысячи машин. В Южной Корее реализации выросли на 13,5%, достигнув 120,4 тысячи авто. Сергей Целиков подчеркнул, что значительная часть этого роста обеспечена за счет импорта — поставки иностранных моделей увеличились там на 38%.

Россия показала результат 80,6 тысячи проданных авто, что на 9,5% меньше по сравнению с прошлым годом и заняла 13-е место. По предоставленной экспертом информации, Турция, находящаяся на 14-й строке мирового рейтинга, сократила отставание до 5 тысяч машин с объемом продаж в 75,4 тысячи единиц — это на 9,8% больше, чем годом ранее.

В пятерку лидеров по объему продаж вошли также Япония (367,7 тысячи автомобилей, снижение на 2,3%) и Германия (194 тысячи, уменьшение на 6,6%). Великобритания закрепилась в рейтинге на шестой позиции с показателем 144,1 тысячи машин (прирост 3,4%), следом идет Италия — 142 тысячи (увеличение на 6,2%). Мексика реализовала 131,5 тысячи автомобилей (рост на 8,7%), Бразилия — 125,2 тысячи (плюс 1,4%), Канада — 114 тысяч (снижение на 2,9%), Франция — 107,2 тысячи (минус 6,5%), а Испания — 73,1 тысячу (рост на 1,1%).

Особое внимание, по словам Сергея Целикова, привлёк авторынок Индонезии, где население превышает 280 миллионов человек. В январе продажи новых автомобилей в этой стране увеличились на 7% и достигли 66,4 тысячи единиц, причем легковые автомобили составили более 50 тысяч из этого объема.

Ранее сообщалось, что на российском рынке в январе доля автомобилей китайских брендов сократилась до 40% благодаря появлению локализованных моделей под отечественными брендами. Этот показатель почти достиг уровня 2023 года, когда он составлял 39,7%.

Автор: Иван Бахарев