Эффективные способы предотвращения угона автомобиля. Советы, которые всегда актуальны

Угон автомобиля – не самое приятное событие, однако важно знать, как предотвратить такие случаи. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр поделился советами по обеспечению безопасности средств передвижения в интервью радио Sputnik.

Одним из способов сделать автомобиль менее привлекательным для угонщиков, по мнению эксперта, является наличие индивидуальных признаков. Это могут быть уникальные идентификационные номера или яркая аэрография на кузове, выделяющая машину из общей массы.

«Это уже заметный автомобиль, его сложнее скрыть, и потенциальные преступники обычно избегают таких объектов», — пояснил Ян Хайцеэр.

Важным моментом также является осторожность при обращении с ключами от машины в публичных местах. Эксперт отметил необходимость внимательности у владельцев автомобилей с системой дистанционного запуска, которая может облегчить задачу угонщикам.

«На нынешних автомобилях все чаще используется безключевой доступ. В этом случае рекомендуется хранить ключи в специальном чехле, который предотвратит сканирование кода», — пояснил эксперт.

Помимо этого, страхование автомобиля играет важную роль. В случае угона, хотя и вернуть машину может быть сложно, благодаря полису КАСКО можно получить финансовую компенсацию.

«Как показывает кино, застраховать автомобиль – это надежный способ обезопасить себя от потерь в случае угона, будь то сам транспорт или деньги», – подчеркнул Ян Хайцеэр.

Ранее портал «Автоновости дня» озвучил список автомобилей, которые имеют сложности с оформлением страховки по КАСКО. Проводил исследование на эту тему онлайн-сервис Inssmart.