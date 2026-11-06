Как хранить летние шины зимой: эксперт перечислил ошибки, которые могут привести к их повреждению

После сезонной замены шин водителям важно обеспечить летнему комплекту правильное хранение в течение нескольких месяцев. О том, как подготовить шины к зимнему периоду и каких ошибок не допускать, «Автоновостям дня» рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев.

Эксперт рекомендует перед хранением удалить с шин грязь и песок, после чего полностью их высушить. Также необходимо проверить, подходят ли они для дальнейшей эксплуатации.

«Планируя использовать шины в следующем сезоне, необходимо внимательно осмотреть протектор и боковины на наличие всевозможных порезов, трещин, грыж и посторонних предметов и убедиться, что износ протектора еще позволяет эксплуатировать шины», — посоветовал Сергей Плетнев.

Если в следующем сезоне колёса планируется поменять местами, на этапе подготовки следует отметить положение каждого из них на автомобиле.

Не менее важную роль играет выбор подходящего места для хранения шин.

«Для сохранения эксплуатационных характеристик шин хранение должно осуществляться при определенных условиях. Влажность, высокие температуры, значительные температурные колебания, прямой свет — факторы, ускоряющие старение шин», — пояснил Сергей Плетнев.

Как отметил специалист, деформацию или повреждение шин может вызвать неправильное положение при хранении. Ещё одной распространённой ошибкой является выбор неподходящего помещения. По словам эксперта, оно должно быть сухим, прохладным, затемнённым и хорошо проветриваемым. При этом способ размещения зависит от того, установлены ли шины на диски.

«Колеса в сборе должны храниться в горизонтальном положении, рекомендуется снизить давление в шинах до 1,0–1,5 бар. Шины, не смонтированные на колесный диск, хранятся в вертикальном положении, на ровной плоскости. Рекомендуется переворачивать шины несколько раз за период хранения», — отметил Сергей Плетнев.

Ранее Минтранс РФ напомнил водителям о сроках перехода на зимние шины. В ведомстве рекомендовали ориентироваться на среднесуточную температуру и заморозки.

Автор: Иван Бахарев