Динамика цен на автотовары и услуги автосервисов в 2024 году. Есть ответ.

Средний чек на товары для автомобилей и услуги автосервисов в России за первые восемь месяцев 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 15-30%. Об этом сообщил аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», ссылающийся на данные, опубликованные в среду в газете «Ведомости».

Таким образом, средний чек на автотовары в автомагазинах увеличился на 30%, достигнув отметки в 6013 рублей за товарную корзину. Объем продаж данных товаров увеличился на 8% по сравнению с предыдущим периодом, а оборот возрос на 38%. Средний чек на онлайн-покупки автотоваров поднялся на 4% до 5638 рублей.

Средний чек на услуги автосервисов за период с января по август текущего года составил 3599 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году. Объем заказов в автосервисах увеличился на 14%, а оборот вырос на 28%. Самыми популярными покупками среди автовладельцев оказались автозапчасти, масла, автохимия, аксессуары и другое дополнительное оборудование для автомобилей. Среди предоставляемых услуг наибольшим спросом пользовались шиномонтаж, автомойка, кузовной ремонт, обслуживание транспортных средств и косметический ремонт.

Ранее портал «Автоновости дня» сообщал о проблемах, с которыми столкнулись российские автосервисы из-за увеличения продаж подержанных автомобилей. По мнению представителей СТО, наиболее сложная ситуация складывается с поставкой деталей для двигателей премиальных машин, трансмиссий и электронных систем.