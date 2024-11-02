Повышение цен на автомобили в октябре: отчет дилеров

После увеличения утильсбора в октябре цены на новые легковые автомобили в России выросли на 2-5%. Об этом сообщается со ссылкой на информацию от дилеров, сообщает издание «Коммерсантъ». Эксперты отмечают, что производители автомобилей постепенно переносят повышенные расходы на цены, чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях снижения спроса.

В соответствии с замгендиректором по продажам новых автомобилей в компании «Авилон» Ренатом Тюктеевым, средний рост цен на новые машины составил 3-5% за октябрь. Он также отметил, что каждый автодилер отреагировал на изменения в утилизационном сборе по-своему, однако общий тренд указывает на незначительное увеличение стоимости легковых автомобилей.

Напомним, что с началом октября вступило в силу постановление правительства России о поэтапной индексации утилизационного сбора на новые иностранные легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и определенные виды спецтехники. В настоящее время ставки утилизационного сбора выросли на 70-85%, и далее планируется годичное увеличение на 10-20% с каждым приближающимся 1 января до 2030 года.

Согласно собственным данным портала «Автоновостей дня», за октябрь текущего года цены на автомобили 13 производителей увеличились. Некоторые из них дважды или даже трижды скорректировали свои прайс-листы.