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Динамика цен на самую практичную модель LADA за последние три года. Есть ответ.

Согласно данным портала Quto.ru, цены на автомобили в России продолжают увеличиваться, и LADA Largus не стала исключением. За три года стоимость этой модели выросла значительно.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
30.05.2024, 14:41·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Согласно данным портала Quto.ru, цены на автомобили в России продолжают увеличиваться, и LADA Largus не стала исключением. За три года стоимость этой модели выросла значительно.

В настоящее время, согласно официальной информации от «АвтоВАЗа», пяти-местный LADA Largus будет доступен за 1 660 000 рублей в комплектации Classic. Эта версия оснащена фронтальной водительской подушкой безопасности, ABS, кондиционером и электрическими стеклоподъемниками.

Трое года назад, в мае 2021 года, такой же автомобиль с 90-сильным двигателем можно было купить за 724 900 рублей. Однако уже через несколько месяцев цена поднялась до 812 900 рублей. С течением времени стоимость продолжала расти.

В 2022 году цена увеличилась до 829 900 рублей, а затем в марте составила уже 1 235 900 рублей. Летом та же модель стоила уже 1 300 900 рублей. Прошлой осенью цены на LADA Largus достигли своего пика, составив рекордные 2 300 000 рублей.

С мая 2021 года по май 2024 года стоимость универсала LADA Largus увеличилась более чем в два раза, с 724 900 рублей до 1 660 000 рублей. Интересно, удержат ли дилеры новый уровень цен или же они продолжат колебаться.

Напомним, что 15 мая «АвтоВАЗ» возобновил производство LADA Largus на площадке в Ижевске. Первые модели уже свали с конвейера и скоро поступят в продажу.

Источник

Автоваз (100)Lada (244)

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