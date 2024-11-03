Подготовка автомобиля к зиме: важные шаги для безопасных поездок даже при строгих морозах

Подготовка автомобиля к зиме становится актуальной в условиях стремительного приближения холодов. Опытные водители не теряют времени и приступают к необходимым мероприятиям, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге. Как грамотно подготовить машину к зиме, чтобы быть уверенным в своей безопасности за рулем, расскажут «Автоновости дня».

Первым шагом в подготовке к зиме является замена шин. Водители категорий M1 (легковые автомобили) и N1 (фургоны до 3,5 т) обязаны устанавливать зимнюю резину с декабря по февраль. В противном случае грозит штраф по статье 12.5 КоАП РФ. Желательно провести данную процедуру заранее, с учетом рекомендаций экспертов, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Фото: Автоновости Дня

Важно также проверить аккумулятор, так как его емкость уменьшается на морозе, а нагрузка увеличивается из-за работы обогрева и других систем. Плотность электролита и напряжение в аккумуляторе должны быть в норме, иначе его необходимо зарядить или заменить.

Фото: Автоновости Дня

Плановое техобслуживание также играет важную роль. Замена масла, фильтров, свечей, тормозных систем и другие процедуры помогут избежать проблем в холодное время года. Также важно обратить внимание на состояние стеклоочистителей и жидкости для стекол.

Фото: Автоновости Дня

Защита кузова от реагентов — еще один важный этап подготовки к зиме. Антикоррозийное покрытие, «жидкое стекло» или «керамика» помогут сохранить кузов в надлежащем состоянии. Также необходимо уделить внимание замкам и уплотнителям, чтобы избежать их замерзания и поломок.

Последний этап включает в себя осмотр автомобиля, проверку работоспособности систем, чистку водостоков и закупку необходимых аксессуаров для зимней эксплуатации. Своевременная подготовка позволит избежать проблем на дороге и обеспечит безопасность водителя и пассажиров.