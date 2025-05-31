Как избежать перегрева в жару? Признаки неполадок в системе охлаждения

Никто не застрахован от перегрева двигателя во время летнего сезона. Эта проблема может возникнуть как у владельцев старых автомобилей, так и у тех, у кого современный авто. Признаки перегрева включают в себя запах антифриза в салоне, пар из-под капота и стремительный рост температуры на приборной панели. Одной из причин таких проблем может быть неисправная система охлаждения.

Для большинства современных двигателей оптимальной температурой считается диапазон 80-90 градусов Цельсия. При достижении этой отметки вентилятор включается, чтобы снизить температуру. Но если уровень антифриза недостаточен или жидкость утратила свои свойства, это не произойдет. Поэтому важно регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости и менять её каждые два-три года.

Чаще всего перегрев двигателя происходит из-за утечки антифриза. Часто такую утечку можно заметить по лужам под машиной. Причиной могут быть разгерметизировавшиеся патрубки системы охлаждения, поврежденный расширительный бачок, пробой радиатора или загрязнение системы мусором. Также перегрев может быть вызван неисправностями помпы, термостата, датчика температуры, вентилятора или воздушных пробок.

Для предотвращения перегрева необходимо регулярно обслуживать систему охлаждения. Обратите внимание на неполадки, такие как течи, изменения в работе мотора, запах антифриза и другие симптомы. При их обнаружении требуется срочная диагностика и ремонт.

Если двигатель перегрелся в пути, необходимо срочно остановиться, заглушить мотор и дать ему остыть. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте. Двигайтесь осторожно, отключите кондиционер, включите печку на максимум и регулярно проверяйте температуру двигателя. При длительной поездке или если температура не снижается, рекомендуется вызвать эвакуатор.

Следите за своим автомобилем, профилактика поможет избежать аварийных ситуаций на дороге. Знание основных признаков перегрева и умение реагировать на них спасут ваш двигатель от серьезных повреждений.

Необходимо помнить, что водители, вовремя проводящие обслуживание своего автомобиля, снижают риск аварийного перегрева почти до нуля.

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