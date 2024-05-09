Экономия 100 литров топлива в год на машине с автоматической коробкой передач: советы экспертов.

Водителям могут быть неизвестны некоторые хитрости в экономии топлива, связанные с использованием автоматической трансмиссии. Согласно экспертам из журнала "За рулем", это позволяет сэкономить до 0,5 литра топлива на каждые 100 км пути, что составляет около 100 литров в год, что эквивалентно сумме в свыше 5000 рублей.

В первую очередь специалисты напомнили, что движение на более высокой передаче всегда способствует снижению расхода топлива. Тем не менее, и даже при небольшом ускорении, электроника автомобиля автоматически переключает трансмиссию на более низкую передачу, что приводит к увеличению расхода топлива. Чтобы этого избежать, необходимо выполнить одно простое действие.

"Секрет очень прост - нужно зафиксировать более высокую передачу. Для этого рычаг переключения АКП или вариатора переводится в ручной режим. На панели приборов должна отображаться цифра, соответствующая более высокой передаче. Теперь при нажатии на педаль газа коробка передач не будет автоматически переключаться на более низкую передачу. При этом автомобиль будет двигаться более плавно", - пояснили эксперты.

Следует помнить, что если обороты двигателя снизятся до критического уровня, трансмиссия все равно автоматически переключится на более низкую передачу, даже находясь в ручном режиме, и это не навредит ни двигателю, ни коробке передач.

"Для выполнения быстрого обгона водитель должен переключить селектор коробки передач обратно в режим 'драйв' для обеспечения безопасности маневра. В таком случае нажатие на педаль газа заставит электронику снизить передачу на одну или несколько пониже", - добавили эксперты.

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