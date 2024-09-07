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Как Lucid тестирует на прочность новую модель Gravity

Полигоны используются для имитации износа автомобилей в короткие сроки, чтобы получить информацию об их устойчивости. Недавнее видео от Lucid демонстрирует жесткие испытания, которым подвергается Gravity.
РедакцияР
Редакция
07.09.2024, 13:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Полигоны используются для имитации износа автомобилей в короткие сроки, чтобы получить информацию об их устойчивости. Недавнее видео от Lucid демонстрирует жесткие испытания, которым подвергается Gravity. Инженеры ставят перед собой задачу воспроизвести наработанный ресурс автомобиля в 150 000 миль всего за краткий период времени.

Автопроизводители обязаны проводить испытания на прочность, используя полигоны в экстремальных условиях, чтобы гарантировать долговечность своей продукции. Такие тесты включают в себя эксплуатацию в сложных условиях, воздействие экстремальных температур и коррозии.

В отличие от некоторых стартапов, Lucid серьезно относится к проверке своих автомобилей на прочность. Видео демонстрирует, как Gravity справляется с различными сложными ситуациями, что делает его одним из самых надежных автомобилей компании на данный момент.

Фото: Carsweek.ru

Lucid стремится к тому, чтобы выделиться на фоне Tesla. Несмотря на начальные проблемы с качеством, Lucid улучшает свой подход и готовится к более сложным испытаниям с Gravity, их первым внедорожником.

В реальных условиях вождения возникают непредвиденные сложности, которые трудно предвидеть на полигонах. Lucid продолжает улучшать свои автомобили, чтобы гарантировать надежность и устойчивость на дорогах.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Lucid Air GT, новый электромобиль компании, продемонстрировал впечатляющие показатели запаса хода, что говорит о высоком потенциале этой модели на рынке электромобилей в ближайшем будущем.

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