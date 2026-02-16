Импорт автомобилей из Китая в Россию после 1 декабря 2025 года: топ-5 самых востребованных моделей

В российском автомобильном импорте произошли заметные изменения после корректировки правил льготного утильсбора. Об этом сообщил автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале в четверг.

Согласно информации эксперта, изменения вступили в силу 1 декабря 2025 года, когда были обновлены правила расчета утильсбора для ввозимых автомобилей. Нововведения позволили каждому, кто импортирует автомобиль для личного пользования, рассчитывать на льготный утильсбор при условии, что мощность двигателя не превышает 160 лошадиных сил.

До вступления в силу новых требований к льготному утильсбору, пятерка самых востребованных среди россиян иностранных автомобилей из Китая выглядела следующим образом:

Toyota RAV4 (4,6% от общего объема импорта); Toyota Corolla — 4,5%; Honda Breeze — 3,0%; BMW X3 — 2,6%; Honda CR-V — 2,6%.

Однако после 1 декабря, когда новые правила окончательно вступили в действие, рейтинг самых популярных моделей изменился. Как отмечает Целиков, теперь список лидеров выглядит так:

Toyota Corolla — 7%; Audi A3 — 4,3%; Audi Q3 — 4,2%; Volkswagen Tharu — 3,7%; Volkswagen Golf — 3,5%.

Единственной моделью, сохранившей свои позиции в обоих рейтингах, стала Toyota Corolla. Этот автомобиль по-прежнему попадает под льготные условия благодаря мощности двигателя, соответствующей новым требованиям.

Кроме того, с 1 января 2026 года в России вновь произошло увеличение утильсбора — это произошло всего через месяц после предыдущего повышения, вызванного изменениями методики его расчета в декабре 2025 года. Эксперты и дилеры считают, что очередное повышение утильсбора приведет к дальнейшему росту цен на автомобили различных брендов.

Автор: Иван Бахарев