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Четверо гонщиков остались без очков в гонке, как и в прошлом году

Мета-описание: Вспомним гонщиков, которые не заработали очки на пяти Гран При: среди них двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и новички Лиам Лоусон, Джек Дуэн и Габриэль Бортолето.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.04.2025, 19:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пауза в календаре после пяти Гран При – хорошее время для подведения первых итогов. Мы определили тех, кто добился наибольшего прогресса по сравнению с прошлом годом, пора вспомнить аутсайдеров.

Четверо гонщиков не заработали очки в пяти прошедших Гран При – двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и трое новичков – Лиам Лоусон, Джек Дуэн и Габриэль Бортолето.

Столько же, четверо, неудачников в прошлый раз было в 2020-м, и тоже с участием чемпиона мира – Кими Райкконен, Джордж Расселл, Роман Грожан, и Николас Латифи.

Интересно, что Алонсо и Райкконен дважды оказывались в этом списке за последние десять лет

ГодБез очковГонщики
20254Алонсо, Бортолето, Дуэн, Лоусон
20247Боттас, Гасли, Окон, Риккардо, Сарджент, Чжоу, Элбон
20232Де Вриз, Сарджент
20222Латифи, Шумахер
20215Латифи, Мазепин, Райкконен, Расселл, Шумахер
20204Грожан, Латифи, Райкконен, Расселл
20193Джовинацци, Кубица, Расселл
20182Грожан, Сироткин
20175Алонсо, Вандорн, Палмер, Стролл, Эриксон
20166Верляйн, Гутьеррес, Наср, Палмер, Харьянто, Эриксон

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