Четверо гонщиков остались без очков в гонке, как и в прошлом году

Пауза в календаре после пяти Гран При – хорошее время для подведения первых итогов. Мы определили тех, кто добился наибольшего прогресса по сравнению с прошлом годом, пора вспомнить аутсайдеров.

Четверо гонщиков не заработали очки в пяти прошедших Гран При – двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и трое новичков – Лиам Лоусон, Джек Дуэн и Габриэль Бортолето.

Столько же, четверо, неудачников в прошлый раз было в 2020-м, и тоже с участием чемпиона мира – Кими Райкконен, Джордж Расселл, Роман Грожан, и Николас Латифи.

Интересно, что Алонсо и Райкконен дважды оказывались в этом списке за последние десять лет