Какие перемены ожидают рынок масел и смазочных материалов?

В Москве завершился форум автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», организованный агентством «АВТОСТАТ». Одним из важных блоков мероприятия стала сессия, посвящённая рынку масел и смазочных материалов. В качестве партнёра сессии выступила компания UPEC (United Petrochemicals).

Денис Бухтин, директор по исследованиям розничного рынка B2X, обозначил ключевые проблемы, с которыми сталкивается розничная торговля и потребители. Среди них — экономические сложности, включая инфляцию, рост ключевой ставки, увеличение НДС и введение маркировки, а также технологические вызовы: усиление конкуренции, изменения в потребительском поведении и расширение ассортимента. Спикер напомнил, что по итогам 2025 года рынок смазочных материалов и технических жидкостей демонстрировал отрицательную динамику. В то же время, среди положительных моментов отмечается устойчивое увеличение присутствия российских брендов на рынке.

Алексей Сыров, представляющий ООО «Амтел», сообщил, что компания владеет тремя собственными торговыми марками, причём две из них объединяют масла свыше 30 брендов. В числе актуальных проблем он выделил рост затрат, увеличение стоимости кредитных ресурсов, повышение цен, усиление конкуренции и наличие неликвидных товаров. По его словам, снижение покупательской способности затруднило точное прогнозирование доходов и расходов и создало сложности с управлением кассовыми разрывами. Кроме того, введение маркировки «Честный знак» привело к увеличению расходов дистрибьюторов масел примерно на 3%.

Геннадий Задорожный, директор по продажам UPEC (United Petrochemicals), поделился свежими данными, представленными на конференции ICIS в Лондоне в феврале 2026 года. В ближайшие десять лет на рынке моторных масел ожидается значительный рост популярности таких марок, как OW-16/OW-20, 5W-30, 5W-20. В то же время, позиции масел 10W-30/10W-40, 15W-40/15W-50 и других подобных категорий будут ослабевать. В первой половине 2026 года планируется подготовка новых требований к стандартам, а к 2028 году состоится официальное введение стандартов SX и ILSAC GF-8.

Виктор Калачев, директор по маркетингу и закупкам ГК AGA, рассказал о тенденциях в потребительском поведении на рынке смазочных материалов в Москве и области. По его наблюдениям, сейчас потребители всё чаще делают самостоятельный выбор масел, опираясь на отзывы, рекомендации и обзоры. Также отмечается рост лояльности к выбранным брендам, увеличивается внимание к ценам при планировании покупок и наблюдается практика приобретения смазочных материалов впрок по акциям и спецпредложениям. Среди других тенденций — сокращение межсервисного интервала обслуживания автомобилей и увеличение спроса на автохимию для безразборного ремонта.