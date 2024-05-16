Как без вреда удалить почернения и смолу с автомобиля. Совет эксперта

Эксперт по уходу за автомобилем Евгений Евтеев рассказал, что наиболее безопасным и эффективным способом избавления от следов древесной и битумной смолы на машине является их удаление на мойках. Чем быстрее это будет сделано, тем больше шансов справиться без применения специальных средств и технологий.

Для удаления липких следов от смолы также можно обратиться к самостоятельным методам, однако потребуется использовать подходящую автохимию, а именно очиститель древесной смолы. Перед нанесением средства рекомендуется провести двухэтапную мойку. Первый этап включает мойку под давлением с бесконтактным шампунем, второй - мойку с применением ручного шампуня.

Такой подход будет более бережным к лакокрасочному покрытию. Евтеев предупреждает, что нанесение очистителя на грязную поверхность может привести к появлению царапин.

Двухфазная мойка позволяет выявить проблемные участки, такие как желтые маслянистые пятна на кузове.

Фото: Carsweek.ru

Для нанесения очистителя рекомендуется использовать новую тряпку из микрофибры. Ее следует наложить на загрязненное место на 20-30 секунд, после чего аккуратными движениями удалить остатки смолы и пятен. Также следует очистить поверхность от следов с кузова, применяя обезжириватель для автомобилей на новую тряпку.

Евтеев подчеркивает, что завершающим этапом процесса должна быть обычная мойка. Если смоляные пятна не удалять вовремя, они могут глубже впитаться в лакокрасочное покрытие. Специалист настоятельно рекомендует не использовать народные средства для решения этой проблемы, поскольку они могут нанести вред покрытию автомобиля. Вместо этого упоминаются варианты с применением спирта, растительного или моторного масел, растворителя и других жидкостей, которые также могут навредить поверхности.

Использование старых тряпок для очистки не рекомендуется, поскольку это может повредить кузов. Для защиты лакокрасочного покрытия специалисты советуют нанести воск или керамическое покрытие.

Фото: Carsweek.ru

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