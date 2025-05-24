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Не согласен с оценкой Ньюи по поводу симулятора - Каэулл.

Адриан Ньюи критикует симулятор Aston Martin в Монако. Энди Кауэлл отстаивает точность данных и обещает улучшения. Проблемы с корреляцией признаются, но работа ведется.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.05.2025, 16:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Монако на этапе Гран При впервые появился Эдриан Ньюи в роли представителя команды Aston Martin. В ходе пресс-конференции он отметил, что симулятор, используемый командой, не всегда точно передает данные, что, вероятно, является одной из причин проблем с болидом.

Глава команды, Энди Кауэлл, высказал свое недовольство по поводу данного заявления, считая, что ситуация не настолько серьезна, как описал Ньюи.

«При работе с новым оборудованием всегда требуется время на настройку и проверку точности данных, полученных из симулятора или аэродинамической трубы. Поэтому необходимо провести ряд обновлений, вывести машины на трассу и убедиться, что ожидания соответствуют реальности», - прокомментировал Кауэлл в интервью Sky Sports в субботу.

Кауэлл также подчеркнул, что проблемы с корреляцией данных возникают у многих опытных команд, и жалобы на этот счет не редкость в пит-лейне.

«Замечательно, что Эдриан говорит откровенно о проблемах, которые видит. Он ставит планку высоко, и нам нужно приложить усилия, чтобы соответствовать этим ожиданиям. Мы уже работаем над улучшением корреляции данных, и вклад Ньюи помог нам точнее определить приоритеты», - добавил руководитель команды.

Источник

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