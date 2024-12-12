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Премиальные автомобили теперь можно купить на Wildberries

На платформе Wildberries стартовали продажи премиальных автомобилей из Европы и Японии, сообщает издание Forbes, ссылаясь на информацию от пресс-службы онлайн-магазина.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.12.2024, 09:51·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На платформе Wildberries стартовали продажи премиальных автомобилей из Европы и Японии, сообщает издание Forbes, ссылаясь на информацию от пресс-службы онлайн-магазина.

По данным источника, в ассортименте Wildberries появились роскошные модели, цены на которые достигают 30 миллионов рублей. Среди представленных марок - Mercedes-Benz GLE, GLS, S-Class, Land Rover Range Rover, BMW X3, X5, X7, а также Lexus RX и другие известные имена.

На данный момент автомобили доступны для покупателей из Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного федеральных округов. В дальнейших планах компании - расширение географии доставки. Представители Wildberries подчеркнули, что все предлагаемые модели происходят от официальных дилеров, среди которых CarClick и «Независимость».

Кроме того, в разделе "Транспортные средства" интернет-магазина появились катера премиум-класса.

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