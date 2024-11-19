Объем производства на АВТОВАЗе к 2023 году может достичь 700 тысяч автомобилей

Автопроизводитель АВТОВАЗ анонсировал амбициозные планы на ближайшие годы. Согласно информации, полученной из источника в Минпромторге, компания намерена выпустить более 520 тысяч автомобилей к концу 2024 года, что, в случае успешной реализации, станет лучшим показателем за последние 15 лет.

Представитель министерства также подчеркнул, что в течение шести лет АВТОВАЗ планирует достичь уровня производства до 700 тысяч машин ежегодно и даже превзойти этот показатель. Однако все будет зависеть от общей экономической ситуации и спроса на рынке, добавил чиновник.

Как отмечалось агентством «АВТОСТАТ», на прошлой неделе в штаб-квартире автопроизводителя состоялось совещание, где обсуждались планы производства 500 тысяч автомобилей марки LADA в текущем году. Такие же амбиции у компании нацелены и на 2025 год. Напомним, что в ноябре этого года запланировано начало продаж бизнес-седанов LADA Aura, а к весне 2025 года запланировано стартовать серийное производство LADA Iskra.

В рамках инвестиционной программы на год 2025 заявлено о выделении средств в объеме 45 миллиардов рублей. Большая часть этой суммы будет направлена на осуществление различных научно-технических разработок в сфере автомобильного производства, развитие двигателей и расширение производственных мощностей.