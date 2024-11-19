Главная Новости Lada Объем производства на АВТОВАЗе к 2023 году может достичь 700 тысяч автомобилей
Новости

Объем производства на АВТОВАЗе к 2023 году может достичь 700 тысяч автомобилей

Автопроизводитель АВТОВАЗ анонсировал амбициозные планы на ближайшие годы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.11.2024, 17:11·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Автопроизводитель АВТОВАЗ анонсировал амбициозные планы на ближайшие годы. Согласно информации, полученной из источника в Минпромторге, компания намерена выпустить более 520 тысяч автомобилей к концу 2024 года, что, в случае успешной реализации, станет лучшим показателем за последние 15 лет.

Представитель министерства также подчеркнул, что в течение шести лет АВТОВАЗ планирует достичь уровня производства до 700 тысяч машин ежегодно и даже превзойти этот показатель. Однако все будет зависеть от общей экономической ситуации и спроса на рынке, добавил чиновник.

Как отмечалось агентством «АВТОСТАТ», на прошлой неделе в штаб-квартире автопроизводителя состоялось совещание, где обсуждались планы производства 500 тысяч автомобилей марки LADA в текущем году. Такие же амбиции у компании нацелены и на 2025 год. Напомним, что в ноябре этого года запланировано начало продаж бизнес-седанов LADA Aura, а к весне 2025 года запланировано стартовать серийное производство LADA Iskra.

В рамках инвестиционной программы на год 2025 заявлено о выделении средств в объеме 45 миллиардов рублей. Большая часть этой суммы будет направлена на осуществление различных научно-технических разработок в сфере автомобильного производства, развитие двигателей и расширение производственных мощностей.

Источник

Легковые автомобили (132)Продажи (303)Производство (63)Автоваз (191)Lada (412)Легкие коммерческие автомобили (48)Лада ижевск (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация