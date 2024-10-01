Реплика великолепного суперкара Jaguar Джона Сины выставлена на продажу. Срочно приобретите!

В 1960-х годах Jaguar создал гоночный автомобиль для участия в Ле-Мане, который должен был состязаться с такими шедеврами времени, как Aston Martin DBR1 и Ferrari 250. Однако гоночный автомобиль от Jag с двигателем V-12 никогда не вышел на трек. Вместо этого компания продала свой единственный экземпляр на частную продажу и больше не оглянулась.

В наши дни несколько компаний могут построить для вас точную копию забытого гоночного автомобиля того времени. Одной из таких компаний является Predator Performance в Ларго, Флорида, и у этой машины есть интересная история.

Фото: Motor1.com

Naples Motorsports / Bring A Trailer

Построенный в середине 2010-х и переделанный в праворульный вариант в 2019 году, этот XJ13 был приобретен нынешним владельцем Джоном Синой. Да, знаменитый автомобильный бафф и грядущая звезда предстоящего фильма "Матчбокс", Джон Сина. У машины установлен инжекторный V-12, пятиступенчатая механическая коробка передач, великолепная британская гоночная зеленая краска и бронзовые диски Rotiform с покрышками Continental ExtremeContact Sport 02. Это абсолютная красота.

Копия использует пространственную раму с алюминиевыми кузовными панелями, в отличие от оригинала с алюминиевым монококом, и оборудована регулируемой подвеской на амортизационных опорах, перфорированными тормозами и съемной крышей. Оригинальное кожаное салонное покрытие Buttercream недавно было перетянуто, оно имеет черную окантовку с узором из двойных ромбов вокруг кабины.

Одометр показывает всего 220 оригинальных миль, что означает, что скорее всего машина провела больше времени в гараже у Сины, чем на дороге. Но хорошая новость в том, что если у вас достаточно денег, вы можете стать гордым новым владельцем этой потрясающей копии. Bring a Trailer предлагает Jag без минимальной цены, и торги завершатся через всего три дня. На момент написания текущая ставка составляет $72,500.

Это не совсем выгодно, но копии XJ13 обычно продаются за сумму значительно превышающую шесть цифр. Особенно чистый экземпляр от Tempero был продан на аукционе в Монтерее в 2019 году за $478,000. Так что, если вас заинтересовало, начинайте делать ставки, пока цена все еще (относительно) низкая.