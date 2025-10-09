JETTA представила в Китае специальную версию кроссовера VS5 — Good Luck Edition

В Китае представлена новая версия кроссовера JETTA VS5 – Good Luck Edition. От предыдущих комплектаций ее отличают три ключевых обновления: интеллектуальная система помощи при парковке с оптическим ассистентом OPS, встроенный караоке-режим с микрофоном и сниженный расход топлива – 6,5 л на 100 км вместо 7.

Экстерьер выполнен в фирменном стиле бренда: выразительная решетка радиатора, LED-оптика и скульптурные линии кузова подчеркивают динамичный характер автомобиля. За эффектным обликом скрывается прочная основа: 78% конструкции выполнено из высокопрочной стали, а применение лазерной сварки по немецкой технологии повышает жесткость кузова и обеспечивает высокий уровень безопасности.



За динамику отвечает знакомый турбированный мотор EA211 объемом 1.4 литра и мощностью 150 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Такой тандем обеспечивает уверенный разгон, плавность движения при экономичном расходе топлива.

Безопасность усиливает комплекс активной и пассивной защиты. В стандартное оснащение входят фронтальные и боковые подушки, шторки безопасности, а также целый набор электронных ассистентов: системы распределения тормозного усилия и контроля тяги, антиблокировочная система, стабилизация и помощь при экстренном торможении. Эти технологии помогают сохранять контроль над автомобилем и делают каждую поездку более предсказуемой — как в городском потоке, так и за его пределами.

В салоне акцент сделан на повседневном комфорте. Кроссовер оснащен 8-дюймовой цифровой приборной панелью и многофункциональным рулем с кнопками управления. Для пассажиров предусмотрены кондиционер с равномерным распределением потоков, удобный центральный подлокотник и отдельные воздуховоды для заднего ряда. Центральный 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы поддерживает CarPlay, CarLife и WeLink, позволяя быстро синхронизировать смартфон.