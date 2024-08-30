Главная Новости Китайские автомобили Jetour представил новые цвета для внедорожника T2
Новости

Jetour представил новые цвета для внедорожника T2

Внедорожник Jetour T2 представил новый цвет кузова – синий. Кроме черного, серебряного и коричневого, теперь авто доступен именно в этом оттенке на российском рынке. Информацию о расширении цветовой гаммы подтвердила пресс-служба китайского бренда.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.08.2024, 17:12·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Внедорожник Jetour T2 представил новый цвет кузова – синий. Кроме черного, серебряного и коричневого, теперь авто доступен именно в этом оттенке на российском рынке. Информацию о расширении цветовой гаммы подтвердила пресс-служба китайского бренда. Автомобиль в синем варианте был впервые представлен на Chinese Motor Show 2024 в Москве.

Jetour T2 дебютировал в России в марте 2024 года и за короткое время стал популярной моделью. По итогам июля этого года он стал лидером продаж в линейке бренда. Автомобиль предназначен для работы в холодных условиях, снабжен пакетом обогрева, включающим подогрев различных элементов салона.

Кроме обогрева, в базовую комплектацию входят легкосплавные 19-дюймовые диски, датчики света и дождя, светодиодные фары и задние фонари, 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и цифровая приборная панель. В центре салона установлена мультимедийная система с экраном 15,6 дюйма, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto.

Jetour T2 оснащен 2-литровым четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем TGDI мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Нм. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом», обеспечивая полный привод.

Что ждать дальше от автомобильного рынка России? Ответ на этот вопрос можно получить на специализированной выставке, которая проходит в рамках форума автобизнеса под названием «CarX – 2024». Мероприятие, организованное агентством «АВТОСТАТ», запланировано на 8 – 10 октября в Москве. Подробности доступны по ссылке.

Источник

Китайские автомобили (136)Внедорожники (50)Suv (46)Jetour (46)Jetour T2 (6)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация