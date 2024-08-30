Jetour представил новые цвета для внедорожника T2

Внедорожник Jetour T2 представил новый цвет кузова – синий. Кроме черного, серебряного и коричневого, теперь авто доступен именно в этом оттенке на российском рынке. Информацию о расширении цветовой гаммы подтвердила пресс-служба китайского бренда. Автомобиль в синем варианте был впервые представлен на Chinese Motor Show 2024 в Москве.

Jetour T2 дебютировал в России в марте 2024 года и за короткое время стал популярной моделью. По итогам июля этого года он стал лидером продаж в линейке бренда. Автомобиль предназначен для работы в холодных условиях, снабжен пакетом обогрева, включающим подогрев различных элементов салона.

Кроме обогрева, в базовую комплектацию входят легкосплавные 19-дюймовые диски, датчики света и дождя, светодиодные фары и задние фонари, 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и цифровая приборная панель. В центре салона установлена мультимедийная система с экраном 15,6 дюйма, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto.

Jetour T2 оснащен 2-литровым четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем TGDI мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Нм. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом», обеспечивая полный привод.

Что ждать дальше от автомобильного рынка России? Ответ на этот вопрос можно получить на специализированной выставке, которая проходит в рамках форума автобизнеса под названием «CarX – 2024». Мероприятие, организованное агентством «АВТОСТАТ», запланировано на 8 – 10 октября в Москве. Подробности доступны по ссылке.