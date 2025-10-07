Jetour снизил цены: в октябре автомобили можно купить со скидкой до 880 000 рублей

Российское подразделение компании Jetour объявило о старте крупной акции, которая продлится в течение всего октября. В рамках специального предложения покупатели смогут приобрести автомобили бренда на уникальных условиях, а суммарная выгода может составить до 880 тысяч рублей. Это позволяет существенно снизить затраты на покупку нового кроссовера. Об этом стало известно редакции CarsWeek из официального сообщения пресс-службы Jetour.

Как получить максимальную выгоду: основные детали

Компания подготовила комплексную систему скидок, позволяющую каждому покупателю подобрать наиболее выгодную схему приобретения автомобиля. В частности, предусмотрены следующие возможности:

Скидка от бренда и дилера. В зависимости от модели, размер прямой выгоды может достигать 300 тысяч рублей. Эти средства доступны сразу, без дополнительных условий.

Выгода при оформлении кредита. При покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры Jetour предоставляется дополнительная скидка до 450 тысяч рублей.

Дополнительная выгода по программе "Трейд-ин". Если покупатель сдает свой прежний автомобиль, сумма выгоды может увеличиться еще на 210 тысяч рублей, в зависимости от сдаваемой машины.

Государственная поддержка для отдельных категорий покупателей

На модели DASHING и T2 распространяется действие государственной программы поддержки. Это позволяет получить дополнительную скидку в размере 15 или 80 тысяч рублей соответственно. Участвовать в программе могут семьи с детьми до 10 лет, военнослужащие, представители полиции, а также медицинские сотрудники. Данный бонус можно суммировать с другими специальными предложениями от Jetour.

Модели с максимальными скидками

В октябре наибольшие преимущества предусмотрены для следующих автомобилей:

T1 — новый участник российского рынка, который можно приобрести на 400 тысяч рублей дешевле при использовании кредитной программы и сдаче старого автомобиля по системе "Трейд-ин". DASHING — скидка достигает 880 тысяч рублей, все зависит от комплектации и года выпуска. T2 — выгода может составить до 650 тысяч рублей.

Октябрь 2025 года становится отличным временем для покупки автомобиля Jetour. Предложенные скидки и комплексные программы поддержки делают приобретение нового кроссовера особенно привлекательным. Клиенты получают шанс существенно сэкономить и стать владельцами современных и надежных автомобилей.

Ранее сообщалось, что компания Jetour представила на российском рынке SUV с увеличенной проходимостью.

Фото: Jetour.