Джереми Кларксон перенес операцию по очистке артерий

В своей колонке для Sunday Times Джереми Кларксон говорит о самых разных темах, далеких от автомобилей. Его ухудшающееся здоровье, конечно, не входит в число его любимых тем, но такова жизнь, когда ты стареешь и набираешь лишний вес. На четвертый день отпуска на маленьком острове в Индийском океане Джезза пережил несколько неудач подряд.

Что произошло? После завтрака Кларксон испытал проблемы с вставанием: "Мне пришлось немного времени, чтобы убедиться, что мои конечности работают правильно." Часы спустя он прыгнул с лодки, чтобы переплыть к берегу, но "ударился о воду как лабрадор. Это было мощное падение на живот, и когда у тебя живот моего размера, это вызывает боль, которую можно измерить в акрах."

Остаток дня был таким же плохим, поскольку он едва доплыл до берега: "В моих легких было больше воды, чем в озере Сьюпериор, и я был почти мертв." Кларксон продолжает рассказывать, что ему было трудно спускаться по лестнице без чьей-то поддержки. Все это произошло в тот же день, поэтому бывший ведущий Top Gear и The Grand Tour решил отдохнуть до конца отпуска, сидя в кресле, едя сыр и пиво.

Он "естественно проигнорировал" красные флаги после возвращения домой, даже заметив тугое чувство в груди. Ситуация ухудшилась, и его пришлось срочно отвезти в больницу на скорой помощи. Врачи больницы Джона Рэдклиффа сначала хотели отправить его домой, поскольку они не заметили признаков потенциального сердечного приступа. Прежде чем отпустить его, "старший врач" поместил Кларксона в МРТ-сканер, где они обнаружили, что у него одна артерия сердца полностью заблокирована, а другая почти забита.

Звезда фермы Кларксона прошел двухчасовую срочную операцию. К счастью, ему не потребовалась операция "шунтирования" сердца. 64-летний ведущий обещает теперь лучше заботиться о себе, пытаясь "сделать сельдерей интересным" и узнав, как "вода вкусит".

Перед выходом последней дорожной поездки для Grand Tour он признал, что "я слишком стар и толст, чтобы садиться за руль тех машин, которые мне нравятся, и не заинтересован в вождении тех, которые мне не интересны". Надеемся, что этот британский журналист придет в форму и продолжит снимать Clarkson's Farm еще много лет.