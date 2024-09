Jeep Wrangler V-6 переходит на ручную коробку передач с 2025 года.

Jeep перестроил линейку силовых агрегатов у модели Wrangler на 2025 год.

Двигатель V-6 объемом 3,6 литра теперь доступен только с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Wrangler 2025 года стал дороже по сравнению с прошлым годом для базовой комплектации.

Jeep не вносит много изменений в Wrangler на 2025 год. Электрозамки и электростеклоподъёмники теперь стандартны для каждой модели, а также появился новый военный цвет кузова. Однако при ближайшем рассмотрении деталей можно заметить небольшое изменение в линейке силовых агрегатов - двигатель Pentastar V-6 объемом 3,6 литра теперь доступен только с механической коробкой передач с шестью передачами.

Jeep предлагал этот двигатель с восьмиступенчатой автоматикой и шестиступенчатой КП для 2024 года, но больше не предлагает. Сейчас автоматическая трансмиссия доступна только с турбированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, гибридом Wrangler 4xe и двигателем V-8 HEMI объемом 6,4 литра для 392. Иронично, 392 Final Edition продолжает поставляться в 2025 модельном году.

Комплектация, Цена 2-дверного 2025 (c учётом доставки), Цена 2-дверного 2024 (c учётом доставки), Цена 4-дверного 2025 (c учётом доставки), Цена 4-дверного 2024 (c учётом доставки)

Sport, $34,585, $33,890, $39,195, $38,490

Sport S, $37,590, $37,490, $42,190, $42,585

Willys, $42,085, $41,985, $46,685, $46,485

Rubicon, $49,445, $49,285, $53,945, $53,785

Sahara, N/A, N/A, $51,265, $51,680

Rubicon X, $59,395, $59,285, $63,895, $63,190

Rubicon 392, N/A, N/A, N/A, $94,035

Rubicon 392 Final Edition, N/A, N/A, N/A, $102,485

В 2025 году Wrangler также стал дороже на нескольких комплектациях, но некоторые стали дешевле, причём большинство снизилось на несколько сотен долларов по сравнению с ценами 2024 года. Базовая комплектация двухдверного Sport стала дороже на $695 по сравнению с прошлым годом и теперь начинается с $34,585 (все цены включают сумму доставки $1895). Двухдверный Sport S подорожал на $100, тогда как четырёхдверный Sport S стал дешевле на $395 по сравнению с прошлым годом.

Хотя Wrangler снова будет завершаться комплектацией Rubicon 392, на сайте Jeep нет информации о модели и её цене за 2025 год. Rubicon 392 Final Edition за 2024 год стоит более $100 000, и предполагается, что цена останется выше шестизначной отметки. Остальная линейка 2025 года доступна в конфигураторе.

Новый цвет кузова '41 инспирирован военным оливково-зелёным цветом. Автопроизводитель также предложит для модели 2025 года Active Cabin Ventilation через мобильное приложение для более эффективной предварительной вентиляции перед входом. Или вы можете просто снять верх и двери для максимальной циркуляции воздуха.

