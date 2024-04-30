Jeep Recon обещает стать одной из самых значимых новинок бренда в 2024 году.

Компания Jeep активно работает над электрификацией своего модельного ряда. Этот процесс начался с Avenger, который уже доступен на некоторых рынках с двигателем внутреннего сгорания. Аналогичные изменения могут коснуться и модели Jeep Recon. В ближайшем будущем планируется запуск нового электрического внедорожника этого бренда, который будет выпускаться параллельно с Wagoneer S, новым флагманом, ориентированным на комфорт и роскошь.

Обе новые модели, изначально представленные как концепты, будут построены на платформе Stellantis STLA Large. Первоначально задумывалось, что эти автомобили будут оснащены чистыми и эксклюзивными технологиями. Однако с учетом изменения спроса и универсальности архитектуры, мнение бренда о своей электрической стратегии начинает меняться.

Недавние заявления главы Jeep, Антонио Филосы, свидетельствуют о том, что компания готова реагировать на запросы рынка. В интервью он подчеркнул, что в случае необходимости выпуска моделей с бензиновыми двигателями, Jeep не откажется от этой возможности, чтобы не уступить конкурентам.

Следуя примеру Avenger, модель Recon также может пройти путь изменений. В свежих материалах британских СМИ Autocar представлено будущее нового внедорожника Jeep. Wagoneer S, скорее всего, будет предлагаться исключительно с электрическими моторами.

Из Великобритании уже поступают первоначальные данные о Jeep Recon. Чисто электрическая версия обещает около 600 л.с. мощности, пробег до 600 километров, съемные двери и выдающиеся внедорожные характеристики. Автомобиль будет собираться в США, однако его появление на европейском рынке уже подтверждено.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит отметить, что Jeep планирует расширить свою линейку, в том числе и за счет моделей с двигателями внутреннего сгорания, что является отклонением от полностью электрической стратегии компании.