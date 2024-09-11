Jeep обещает "идеальное качество" для своего первого электромобиля в Америке

Американская компания Jeep впервые представила свой электрический автомобиль в прошлом году - компактный кроссовер Avenger дебютировал в Европе. Однако американцам придется подождать немного дольше, чтобы получить электромобиль с характерной семислотчатой решеткой. Хотя модель Wagoneer S для США была впервые показана в начале 2024 года, поставки клиентам еще не начались. Рыночный запуск запланирован на осень, но Jeep сейчас намекает на возможное отсрочку даты.

Почему? Компания хочет убедиться, что Wagoneer S соответствует всем требованиям. Генеральный директор Jeep Антонио Филоза заявил Automotive News: "Нет запуска, если качество не идеально." Этот электрический внедорожник будет собираться на заводе в Толуке, Мексика, где "качество постепенно повышается." Глава компании стремится к "идеальному качеству", но "близко не значит хорошо".

Фото: Motor1.com

Другими словами, Jeep не хочет торопить запуск модели, лишь чтобы выполнить обещание о наличии Wagoneer S у дилеров осенью: "Важно соблюдать сроки, но еще важнее быть идеальными для потребителей, которые дадут нам привилегию купить эту машину."

Последнее время качество стало реальной проблемой для материнской компании Jeep Stellantis. В июле глава автомобильного конгломерата Карлос Таварес признал, что некоторые проблемы требуют решения на заводах в Соединенных Штатах. Он указал на Стерлинг-Хайтс в Мичигане, где производится Ram 1500, и где слишком много грузовиков нуждаются в ремонте сразу после сборки.

Хотя Wagoneer S будет представлена исключительно в электрической версии при запуске, это может измениться в дальнейшем. В апреле Филоза не исключил установку двигателей внутреннего сгорания на Wagoneer S и другой электромобиль компании для американского рынка - Recon. Обе модели построены на платформе STLA Large, и мы знаем по новому Dodge Charger, что эта архитектура также поддерживает двигатели внутреннего сгорания, включая рядные шестерки Hurricane.

Фото: Motor1.com

Возможно, Jeep нуждается в бензиновом варианте Wagoneer S (предположительно, более дешевом), если хочет достичь своей новой цели продажи одного миллиона машин в год в Соединенных Штатах. Это сложная задача, учитывая, что за первое полугодие 2024 года Jeep продал всего 304 186 автомобилей в США. Это на 9% меньше, чем за январь-июнь 2023 года.

Тем временем электрическая Wagoneer S Launch Edition стартует от $71 995, включая плату за доставку. Она обещает более 300 миль запаса хода от батареи на 100,5 кВтч, которую можно заряжать до 350 кВт. Заряд от 20% до 80% займет 23 минуты. Двухмоторная система полного привода обеспечивает 600 лошадиных сил, достаточно для разгона до 60 миль в час за 3,4 секунды.

Jeep представляет Wagoneer S как свой первый глобальный электрический внедорожник, который после США и Канады появится на других рынках.