Jeep отклоняется от электрической стратегии и представляет новые модели с ДВС

Теперь модели, изначально задуманные как электрические, предлагаются с возможностью выбора дизельного или бензинового двигателя из-за недостаточного спроса на электромобили по всему миру.

Компания Jeep, входящая в состав Stellantis, уже ранее применила подобный подход с моделью Avenger. Изначально задуманная как электромобиль, она теперь доступна в гибридной версии, а также с бензиновым двигателем с турбонаддувом.

Две модели Jeep, на которые повлияли эти изменения, - это Jeep Recon, ориентированный на бездорожье и описываемый как внедорожник, аналогичный Jeep Wrangler, а также Wagoneer S, представляющий собой роскошный внедорожник, позиционируемый рядом с Jeep Grand Cherokee.

Эти изменения стали возможны благодаря гибкости платформы STLA-Large, которая позволяет устанавливать как электрические, так и обычные двигатели, открывая для Jeep возможность предлагать различные версии новых моделей с двигателем внутреннего сгорания.

Антонио Филоса, недавно назначенный генеральный директор Jeep, подчеркнул важность использования этой гибкости для адаптации к рыночным требованиям и эффективного удовлетворения спроса потребителей.

Снижение продаж на внутреннем рынке стало вызвано, в частности, прекращением производства Jeep Cherokee и прекращением производства версий Jeep Wrangler с двигателем внутреннего сгорания в некоторых штатах США, где доступна только более дорогая плагин-гибридная версия.

Кроме того, появление новых конкурентов, таких как Ford Bronco, усилило соперничество в сегменте внедорожников, заставив некоторых владельцев Wrangler задуматься о возможной смене марки.

На сегодняшний день такие изменения в стратегии автопроизводителя становятся все более распространенными и позволяют компаниям адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка, предлагая широкий выбор транспортных средств с различными видами двигателей и типами топлива. На примере Jeep видно, что гибкость и адаптивность становятся ключевыми факторами успеха в индустрии автомобилестроения.

Также стоит отметить, что Mazda представила свой электрокар Arata, который станет прямым конкурентом для Tesla Model Y, продолжая тренд развития электрических автомобилей в автомобильной промышленности.