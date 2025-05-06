Огляд Jeep Compass: детальный обзор, технические характеристики и подробности

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Компания Jeep надеется завоевать широкую аудиторию с новым Compass, который будет доступен в вариантах с мягкой гибридной силовой установкой, подключаемой гибридной силовой установкой и электрическим аккумулятором. Новый европейский среднеразмерный внедорожник стал длиннее, шире и более изысканным, чем предыдущие поколения, с большим упором на дружелюбную к семье практичность, а не на возможности для бездорожья.
Являясь звеном в огромной автомобильной машине Stellantis, Jeep Compass работает на общей многоэнергетической платформе STLA-M, которая была оптимизирована как для электрических аккумуляторов, так и для гибридных силовых установок.
|Основные характеристики
|Тип топлива
|Электричество, MHEV, Подключаемая гибридная силовая установка
|Кузов
|Внедорожник на 5 посадочных мест
|Силовая установка
|Одномоторный/двумоторный электромобиль, 2 варианта аккумуляторов, 4-цилиндровая ППЭ и 3-цилиндровая МГУ
|Цена
|Уточняется
Какие варианты силовых установок и производительности мы можем ожидать?
Множество вариантов силовых установок начинаются с 142 л.с. 1,2-литровым трёхцилиндровым бензиновым двигателем с 48-вольтовой мягкой гибридной системой, сопряжённым с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.
191-сильный вариант подключаемой гибридной силовой установки будет самой мощной моделью с двигателем внутреннего сгорания в линейке, здесь используется 1,6-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель с более крупным электромотором и аккумуляторным блоком на 17,9 кВт-ч. Jeep ещё не подтвердил официальные цифры для этого варианта, но такой же используется в других моделях на платформе STLA-M, которые предлагают около 40 миль на электрическом пробеге.
Однако наибольшее разнообразие предлагают электрические модели с аккумуляторами, где будут доступны три варианта. Всё начинается с варианта с одним электродвигателем на 210 л.с., питающегося от аккумулятора на 73 кВт-ч с дальностью хода 310 миль. Скоро последует вариант с более крупным аккумулятором на 97 кВт-ч и чуть более мощным электродвигателем на 227 л.с.