Новый электрический GT от Jaguar будет стоить более $125 000

В прошлом году компания Jaguar Land Rover объявила о дорогостоящем ребрендинге. Компания сократила свое корпоративное название до JLR, превратила свои модели Land Rover в отдельные бренды и намекнула на электрифицированное будущее Jaguar. Инвестиции компании в размере $18,6 миллиарда также включат усилия по повышению позиций бренда Jaguar в сегменте премиум, что поднимет цену на его первый электромобиль выше £100 000 ($125 000 по текущему обменному курсу).

Первый взгляд на то, что можно получить за $125 000, мы увидим позже в этом году, когда Jaguar представит концепцию, предваряющую новый GT. Британский автопроизводитель запустит автомобиль на мероприятии где-то в Соединенных Штатах, рынок которых, как утверждается, является жизненно важным для успеха компании. Надежда заключается в том, чтобы поставить Jaguar в конкуренцию с такими брендами, как Bentley и Porsche.

Три новых электромобиля Jaguar будут построены на платформе Jaguar Electrified. Генеральный директор JLR Адриан Марделл заявил, что архитектура, которая является уникальной для бренда, позволит Jaguar снова почувствовать себя уникальным, как сообщает Automotive News Europe.

Это не первый случай, когда компания стремится к покупателям премиум-класса, поскольку Марделл отметил, что Jaguar уже добивался успеха в этом направлении в 1990-х годах.

Лично мы надеемся на возвращение XJ220. Главный творческий директор Jaguar Джерри Макговерн заявил во время инвестиционного звонка компании на прошлой неделе, что лимитированные специальные издания станут ключевыми для ребрендинга бренда и стратегии ценообразования. Новая четырехдверная модель GT станет совершенно новым автомобилем для бренда, который будет черпать вдохновение из прошлых моделей, таких как культовый E-Type. Он появится в продаже где-то в 2025 году.

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