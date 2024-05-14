Jaguar анонсирует выпуск электромобиля GT нового поколения в текущем году

В последнее время в мире автомобилестроения Jaguar редко появляется в новостях о предстоящих моделях. Однако это объяснимо - британская компания сосредоточилась на разработке новой электрической платформы. Первый автомобиль, созданный на ее основе, планируется выпустить уже к концу текущего года.

Новая электрическая модель от Jaguar предстанет перед публикой в облике стильного гранд-турера и станет одним из трех новых электромобилей, над которыми работает автопроизводитель. Все они будут базироваться на инновационной платформе под названием Jaguar Electric Architecture (JEA). Эти новые автомобили не только запустят бренд в эру электромобилей, но и помогут ему перейти из категории премиум-автопроизводителя, конкурирующего с Mercedes и BMW, в ряды производителей класса люкс, соперничающих с Bentley и Porsche.

По словам генерального директора JLR Адриана Марделла, первой моделью, созданной на новой платформе, станет гранд-турер, который, по его словам, наверняка покорит сердца любителей автомобилей. Помимо "внешней красоты", Jaguar сосредоточит усилия на позиционировании модели на более высоком уровне рынка, с акцентом на американский сегмент. Для этого автопроизводитель может представить концепт-кар впервые на конкурсе Pebble Beach Concours в августе или на автомобильном шоу в Лос-Анджелесе в ноябре. В прошлом Jaguar уже успешно ориентировался на исключительно богатых клиентов в 90-х годах.

Помимо основной модели, бренд также планирует выпускать специальные версии автомобилей, продолжая поднимать стандарты качества и цены. Креативный директор JLR Джерри Макговерн заявил, что в будущем Jaguar может представить лимитированную серию под названием Panthera.

Ранее было заявлено, что новая платформа JEA сможет обеспечить запас хода до 700 километров и будет стоить около 125 600 долларов при сегодняшнем обменном курсе.

Фото: Carsweek.ru

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