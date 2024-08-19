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Производитель Jaguar приостанавливает продажи новых автомобилей

Британская компания Jaguar объявила о временной остановке продаж новых автомобилей в Великобритании и Европейском союзе.
А
Антон Звонкий
19.08.2024, 09:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Британская компания Jaguar объявила о временной остановке продаж новых автомобилей в Великобритании и Европейском союзе. Дилеры переключатся на обслуживание уже проданных машин из-за решения руководства снять с производства 5 моделей, не оправдавших ожидания по прибыли. Единственной доступной для покупки моделью остается F-Pace, но и ее выпуск будет прекращен в ближайшем будущем из-за недоработанности новых электрических автомобилей.

В то же время, Jaguar активно рекламирует свои будущие электрические модели, обещая автомобили с удлиненными капотами и тонкими фарами, которые будут практически невидимы в выключенном состоянии. Слухи гласят, что новые автомобили могут быть представлены без задних окон.

Предполагается, что годовые продажи новых электрокаров Jaguar достигнут отметки в 50 тысяч единиц, с акцентом на прибыль с каждой проданной машины, а не на общее количество.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем бывший дизайнер Jaguar продемонстрировал свой вариант дизайна нового поколения внедорожника компании.

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