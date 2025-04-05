Jaguar Land Rover прекращает экспорт автомобилей в США из-за тарифов Трампа

Американские автолюбители, мечтающие о новом Range Rover или Land Rover Defender, могут столкнуться с длительной задержкой, так как компания Jaguar Land Rover объявила о временной приостановке всех поставок автомобилей в США. Это решение было принято в связи с введением президентом Дональдом Трампом тарифов в размере 25% на все автомобильные импортные поставки, которые вступили в силу с четверга, 3 апреля.

Тарифы Трампа вызвали смятение на мировых фондовых рынках и стали причиной крупнейшего падения стоимости акций с момента пандемии COVID. Автомобильная промышленность - лишь одна из тех отраслей, которые пострадали. Однако 25% тарифы на все автомобильные импорты в Америку окажут серьезное воздействие на производителей Великобритании, а также на другие страны по всему миру.

После Европейского союза США являются вторым по величине экспортным рынком для автомобильной промышленности Великобритании, и с точки зрения стоимости, Великобритания экспортирует больше автомобилей в США, чем любой другой вид товаров. Торговля оценивается примерно в £8,3 млрд в год, и представительство отрасли - Общество производителей и торговцев автомобилями (SMMT) уже указало, что повышение издержек не может быть поглощено автомобильными компаниями, и цены неизбежно должны будут повыситься.

Похоже, что Jaguar Land Rover решила проанализировать ситуацию, объявив о "паузе" в экспорте на американский рынок в апреле. Она отправила примерно 38 000 автомобилей через Атлантику в третьем квартале 2024 года, что близко к общему числу проданных автомобилей в Великобритании и Евросоюзе в совокупности. В вышедшем в субботу заявлении JLR говорится:

"США являются важным рынком для роскошных брендов JLR. Пока мы работаем над новыми торговыми условиями с нашими деловыми партнерами, мы принимаем некоторые краткосрочные меры, включая приостановку поставок в апреле, в то время как разрабатываем наши планы среднесрочной и долгосрочной перспективы".

"Наши приоритеты сейчас заключаются в обслуживании клиентов по всему миру и решении новых торговых условий США", - продолжается в заявлении. Основанная в Ковентри компания Jaguar Land Rover имеет заводы в Солихалле, Касл Бромвиче, Вулвергемптоне и Хейлвуде, где производятся модели Jaguar, Range Rover и Land Rover.