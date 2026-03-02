JAECOO объявляет комплектации и специальные цены на новый JAECOO J6, актуальные до конца марта

Цены на автомобиль стартуют от 2 290 000 рублей. Для первых покупателей, заключивших контракт, такие условия будут действовать до конца марта. Официальная страничка модели на сайте JAECOO уже в доступе: https://jaecoo.ru/models/modelj6/.

Новинка сочетает в себе классический внедорожный дизайн, передовое техническое оснащение и уникальные решения для комфорта, чтобы владелец чувствовал себя уверенно как в городе, так и в путешествиях.

Новый JAECOO J6 будет доступен для приобретения в трех комплектациях — Актив, Комфорт и Престиж. На старте продаж все версии оснащаются 1.5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с., роботизированной трансмиссией DCT6 и передним приводом.

Уже в базовой комплектации Актив автомобиль оборудован полностью светодиодной оптикой, кондиционером и полным зимним пакетом, включая обогрев лобового стекла, форсунок, руля и передних сидений, а также 17-дюймовыми дисками. За технологии отвечают 9-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto и цифровая приборная панель 8 дюймов. Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, а также ассистенты спуска с горы и старта на подъеме. Стоимость кроссовера в версии Актив составляет 2 290 000 рублей.

В комплектации Комфорт доступен уже двухзонный климат-контроль, электропривод багажника и камера заднего вида. Салон отделан высококачественной искусственной кожей, водительское сиденье получает электрорегулировки, а для пассажиров второго ряда предусмотрен обогрев сидений. Мультимедийная система оснащается увеличенным 13,2-дюймовым экраном и аудиосистемой с 6 динамиками. Кроссовер оснащен 18-дюймовыми литыми дисками. Стоимость JAECOO J6 в комплектации Комфорт составляет 2 499 000 рублей.

В топовой комплектации Престиж автомобиль предлагает максимальный уровень комфорта и технологий. Он оборудован самой большой в классе панорамной крышей площадью 1,45 м², вентиляцией передних сидений и многослойными передними стеклами для идеальной тишины в салоне. За безопасность отвечают система кругового обзора 540° и полный комплекс интеллектуальных ассистентов ADAS, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и мониторинг слепых зон. Аудиосистема с 8 динамиками и беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт позволят получить максимальное удовольствие от путешествия. Стоимость кроссовера в комплектации Престиж составляет 2 649 000 рублей.

Дизайн кузова JAECOO J6 воплощает фамильные черты бренда, сочетая классический внедорожный силуэт с современными элементами. «Лицом» автомобиля стала массивная решетка радиатора, напоминающая «китовый ус». Полностью светодиодная оптика дополнена двумя эффектными линиями ходовых огней. Передние фары, дверные ручки и задние фонари расположены на одной горизонтальной линии, что придает образу лаконичность и динамичность. Цветовая палитра новинки JAECOO состоит из четырех стильных расцветок: Черная жемчужина, Белый перламутр, Мокрый Асфальт и Темный изумруд.

Новый JAECOO J6 создан для приключений, не ограниченных асфальтом. Полностью независимая подвеска (МакФерсон спереди и многорычажная сзади) обеспечивает плавный ход на любом покрытии и точную управляемость. Уверенности за пределами города добавляют дорожный просвет в 176 мм, возможность прохождения брода до 600 мм и ширина резины 235 мм, улучшающая сцепление.

Салон JAECOO J6 получил уникальную международную сертификацию от TÜV SÜD, которая подтверждает комфорт питомцев в путешествии. Материалы отделки устойчивы к износу от когтей животных, гипоаллергенны и легко чистятся.

Безопасность соответствует пятизвездочным стандартам благодаря кузову, более чем на 75% состоящему из высокопрочной стали, и шести подушкам безопасности. Продвинутый пакет ADAS с адаптивным круиз-контролем, удержанием в полосе и мониторингом слепых зон вместе с камерой 540° обеспечивает полный контроль над окружением.

Практичность для путешествий также вышла на новый уровень. J6 оборудован багажником объемом 480 литров (до 1180 л со сложенными сиденьями), фаркопом для буксировки прицепа массой до 750 кг. Рейлинги на крыше выдерживают еще 75 кг груза.

Для будущих владельцев нового кроссовера JAECOO J6 устанавливается гарантийный период от производителя сроком на 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). Автомобили уже начали поступать в официальные дилерские центры JAECOO по всей России.