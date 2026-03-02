Главная Новости Продажи JAECOO раскрыла стоимость и варианты комплектаций нового кроссовера J6
Новости

JAECOO раскрыла стоимость и варианты комплектаций нового кроссовера J6

JAECOO объявил цены и комплектации нового кроссовера J6 для России: три версии, турбомотор, современные опции, старт от 2 290 000 рублей.
РедакцияР
Редакция
02.03.2026, 14:24·3 мин
single
Фото: Autostat.ru

Бренд JAECOO официально представил цены и комплектации нового кроссовера J6. Производитель сообщает, что стартовая стоимость новинки составляет 2 290 000 рублей. Модель будет доступна российским покупателям в трех версиях: Актив, Комфорт и Престиж. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы компании.

Первые автомобили JAECOO J6 уже поступили в дилерские центры по всей территории России. Во всех вариантах исполнения на старте предлагается 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил. В комбинации с этим мотором используется коробка передач DCT6. Кроссовер оснащен передним приводом. Официальная гарантия на автомобиль составляет 3 года или 150 000 километров пробега.

Комплектация Актив включает светодиодную оптику, 17-дюймовые колесные диски, кондиционер и зимний пакет, в который входят обогрев лобового стекла, форсунок, рулевого колеса и передних сидений. Мультимедийная система представлена 9-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Приборная панель цифровая, диагональю 8 дюймов. За безопасность отвечают фронтальные и боковые подушки, датчик парковки сзади, а также системы помощи при трогании на подъеме и спуске. Стоимость версии Актив стартует от 2 290 000 рублей.

В исполнении Комфорт автомобиль оборудован 18-дюймовыми литыми колесами, двухзонным климат-контролем и электроприводом для двери багажника. К услуге водителя и пассажиров камера заднего вида и отделка из искусственной кожи. Водительское сиденье регулируется в электроприводе, а у второго ряда кресел предусмотрен подогрев. Экран мультимедийной системы увеличен до 13,2 дюйма, а акустика насчитывает 6 динамиков. Цена на такую версию начинается от 2 499 000 рублей.

Максимальная комплектация Престиж отличается наличием панорамной крыши площадью 1,45 кв. м, вентиляцией передних кресел, многослойными стеклами, аудиосистемой с 8 динамиками и поддержкой беспроводной зарядки смартфонов. Комплект систем помощи водителю ADAS предусматривает адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе движения, а также мониторинг слепых зон. За топовую версию официально просят 2 649 000 рублей.

Дизайнерское оформление экстерьера JAECOO J6 выделяется крупной решеткой радиатора, которую сравнивают с «китовым усом». Светодиодная оптика дополнена двумя линиями ходовых огней, передние и задние фонари, а также ручки дверей выстроены в одну горизонтальную линию. Покупателям доступны четыре варианта окраски кузова: Черная жемчужина, Белый перламутр, Мокрый Асфальт и Темный изумруд.

Технические особенности модели включают независимую подвеску (спереди — МакФерсон, сзади — многорычажная схема), дорожный просвет в 176 мм и возможность преодолевать брод глубиной до 600 мм. Объем багажника может меняться от 480 до 1 180 литров при сложенных сиденьях. Автомобиль также оборудован фаркопом для буксировки прицепа массой до 750 кг, а на крыше предусмотрены рейлинги, выдерживающие до 75 кг груза.

Источник

Авторынок россии (661)Продажи (874)Китайские автомобили (860)Новинки (644)Suv (280)Кроссоверы (269)Цены (111)JAECOO (77)JAECOO J6 (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация