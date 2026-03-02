JAECOO раскрыла стоимость и варианты комплектаций нового кроссовера J6

Бренд JAECOO официально представил цены и комплектации нового кроссовера J6. Производитель сообщает, что стартовая стоимость новинки составляет 2 290 000 рублей. Модель будет доступна российским покупателям в трех версиях: Актив, Комфорт и Престиж. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы компании.

Первые автомобили JAECOO J6 уже поступили в дилерские центры по всей территории России. Во всех вариантах исполнения на старте предлагается 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил. В комбинации с этим мотором используется коробка передач DCT6. Кроссовер оснащен передним приводом. Официальная гарантия на автомобиль составляет 3 года или 150 000 километров пробега.

Комплектация Актив включает светодиодную оптику, 17-дюймовые колесные диски, кондиционер и зимний пакет, в который входят обогрев лобового стекла, форсунок, рулевого колеса и передних сидений. Мультимедийная система представлена 9-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Приборная панель цифровая, диагональю 8 дюймов. За безопасность отвечают фронтальные и боковые подушки, датчик парковки сзади, а также системы помощи при трогании на подъеме и спуске. Стоимость версии Актив стартует от 2 290 000 рублей.

В исполнении Комфорт автомобиль оборудован 18-дюймовыми литыми колесами, двухзонным климат-контролем и электроприводом для двери багажника. К услуге водителя и пассажиров камера заднего вида и отделка из искусственной кожи. Водительское сиденье регулируется в электроприводе, а у второго ряда кресел предусмотрен подогрев. Экран мультимедийной системы увеличен до 13,2 дюйма, а акустика насчитывает 6 динамиков. Цена на такую версию начинается от 2 499 000 рублей.

Максимальная комплектация Престиж отличается наличием панорамной крыши площадью 1,45 кв. м, вентиляцией передних кресел, многослойными стеклами, аудиосистемой с 8 динамиками и поддержкой беспроводной зарядки смартфонов. Комплект систем помощи водителю ADAS предусматривает адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе движения, а также мониторинг слепых зон. За топовую версию официально просят 2 649 000 рублей.

Дизайнерское оформление экстерьера JAECOO J6 выделяется крупной решеткой радиатора, которую сравнивают с «китовым усом». Светодиодная оптика дополнена двумя линиями ходовых огней, передние и задние фонари, а также ручки дверей выстроены в одну горизонтальную линию. Покупателям доступны четыре варианта окраски кузова: Черная жемчужина, Белый перламутр, Мокрый Асфальт и Темный изумруд.

Технические особенности модели включают независимую подвеску (спереди — МакФерсон, сзади — многорычажная схема), дорожный просвет в 176 мм и возможность преодолевать брод глубиной до 600 мм. Объем багажника может меняться от 480 до 1 180 литров при сложенных сиденьях. Автомобиль также оборудован фаркопом для буксировки прицепа массой до 750 кг, а на крыше предусмотрены рейлинги, выдерживающие до 75 кг груза.