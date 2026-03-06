Отзыв Jaecoo 7: четверть всех автомобилей бренда 2025 года в Великобритании возвращают дилерам

В Великобритании компания Jaecoo объявила о масштабном отзыве тысяч внедорожников Jaecoo 7 из-за выявленных проблем с электроникой.

Согласно опубликованной информации, причина отзыва кроется в некорректно закреплённом клипе жгута проводов, соединяющем электронный блок управления (ECU) автомобиля. Как сообщает портал Safety Gate Европейского союза, данная неисправность может привести к появлению сигнальных ламп на приборной панели, а в отдельных случаях даже к неожиданной остановке двигателя.

Под возможный отзыв подпадают до 7 500 автомобилей Jaecoo 7, произведённых в период с апреля по декабрь 2025 года. Это примерно 26 процентов от всех реализованных компанией машин на территории Великобритании за прошлый год. Представители Jaecoo уточнили, что проблема затрагивает исключительно бензиновые модификации с двигателем 1.6 TGi. Варианты с гибридной силовой установкой (7 plug-in hybrid) не затронуты. Помимо этого, отмечено, что модель Omoda 5, несмотря на схожесть силовых агрегатов, под отзыв не попала.

Как сообщили представителю издания Auto Express, владельцы автомобилей, попавших под кампанию, будут оповещены через официальные каналы связи. В компании пояснили: "Jaecoo UK дополнительно свяжется с клиентами через системы CRM и уполномоченных дилеров, чтобы организовать бесплатную диагностику и ремонт транспортных средств".

Производитель отдельно подчеркнул, что отзыв не подразумевает немедленного прекращения эксплуатации автомобилей — владельцы могут продолжать пользоваться машинами до момента проведения необходимого обслуживания. Кроме того, производственный процесс на глобальном уровне был скорректирован во избежание повторения подобных случаев в будущем.

Для Jaecoo это один из первых отзывов на британском рынке с момента выхода бренда в страну в прошлом году. Несмотря на относительно недавнее появление, китайская марка уже добилась значительных успехов по объёму продаж, опередив таких конкурентов, как Honda, Citroen и SEAT. В 2025 году совокупные результаты Jaecoo и дочернего бренда Omoda превысили показатели Dacia и Tesla.