JAC Motors объявил о результатах продаж в России за 2025 год.

Объем продаж автомобилей на рынке в первом квартале 2025 года сократился на 25%, достигнув 246 934 единицы по сравнению с 330 692 в аналогичном периоде прошлого года. Однако компании JAC удалось увеличить свою долю, продав на 20% больше машин - 2 307 автомобилей в текущем году против 1 909 за аналогичный период 2024 года, как сообщили изданию carsweek.ru.

Бренд JAC, несмотря на общий спад продаж, уверенно удерживает позиции лидера в сегменте пикапов. Начавшаяся в прошлом году тенденция, связанная с выходом флагмана Т9 на российский рынок, укрепилась и в текущем 2025 году. В то время как сектор пикапов в целом сократился на 8,8% в первом квартале, компания JAC увеличила свои продажи на целых 60%, значительно увеличив свою долю на рынке.

Модель Т9 продолжает оставаться самой востребованной в сегменте, занимая 14,2% рынка. Автомобили T8 PRO и T8 разделили между собой 8 и 9 места, показав одинаковый результат - 4,6%. В текущем году планируется ряд улучшений для флагмана Т9, касающихся его оснащения, а также запуск производства локализованной модели ожидается к концу лета.

На фото представлен автомобиль JAC.