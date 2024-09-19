Популярные гибридные автомобили в России: цены упали.

В России специалисты из «Авто.ру» отмечают, что приобретение гибридных автомобилей стало более доступным. Согласно данным, средняя цена в этой категории снизилась до 7,43 млн рублей, что на 18% ниже предыдущих показателей. Количество предложений по продаже новых гибридных машин увеличилось вдвое, что делает выбор более разнообразным.

Несмотря на увеличение предложения, доля гибридных автомобилей на рынке все еще остается невысокой и составляет всего 3 процента.

Самым популярным среди россиян гибридным внедорожником является LiXiang L9, средняя цена которого составляет 8,3 миллиона рублей за период с января по август. На втором месте оказался кроссовер Voyah Free, доступный за 5,9 млн рублей.

Однако стоит отметить, что скоро более доступные варианты модели перестанут поступать в Россию через параллельный импорт. Производитель планирует запретить «серый» импорт дилерам в Китае. При этом официальные предложения от российских дилеров значительно превышают цены параллельного импорта, разница может достигать миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Замыкает тройку лидеров Li L7, цена которого составляет 7 миллионов рублей. Интересно, что почти все автомобили в топ-10 принадлежат китайским производителям. Исключения составляют модели BMW XM, Lexus RX и Mercedes-AMG S63e.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в октябре в России ожидается резкий рост продаж автомобилей, однако дефицита на рынке не предвидится.